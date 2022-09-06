Секретарь, конторщик и счетовод: кто скрывался под маской главного Деда Мороза СССР

Звание главного Деда Мороза Советского Союза по праву досталось Александру Хвыле. Этот актер полюбился зрителям благодаря роли в сказке «Морозко» и в ряде других известных картин.

Однако немногие догадываются, кто же на самом деле скрывался под маской доброго волшебника. В юности Хвыля и представить не мог, что станет всенародным любимцем. Актер рос без отца, а его матери приходилось в одиночку поднимать на ноги пятерых детей. Чтобы помочь ей, сразу после окончания учебы в железнодорожном училище будущая звезда советского кинематографа отправился работать.

Чтобы сводить концы с концами, профессии приходилось осваивать самые разные. Хвыля трудился и счетоводом, и конторщиком, и секретарем. При этом он успевал заниматься в драматической студии, благодаря чему его взяли в театр. Впервые же в кино актер снялся после начала Второй мировой войны, засветившись в сказках Александра Роу.