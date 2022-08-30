Секретам нет места: отец Кудайбергена всем разболтал его главный секрет

Вот уже несколько недель поклонники Димаша Кудайбергена активно обсуждают происхождение музыканта. Часть поклонников уверена, что артист является казахом, тогда как другие предполагают, что он — кыргыз. Поводом для подобных споров стало заявление самого артиста, который признался, что происходит из древнего казахского рода под названием «Кыргыз».

Как признался отец музыканта Канат Айтбаев, его сын рассказал поклонникам полную правду. Его семья действительно началась от казахов и никак не связана с кыргызами. В подтверждение своих слов он привел историю родственников, рассказав подробно о каждом из них.

«Мы не имеем отношения к кыргызской нации», — цитирует слова знаменитости портал «Спутник Казахстан ».

Путаница же произошла из-за схожих названий национальности и рода, из которого пошла семья артиста.