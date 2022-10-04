Секретам нет места: кто прячется под маской Кляк в нашумевшем шоу «Фантастика»

Одна из главных интриг, пожалуй, самого захватывающего вокального шоу «Фантастика» вот-вот лопнет как мыльный пузырь. Пока зрители бросали монетку, терзаясь между двумя очевидными вариантами, создатели довольно потирали руки.

Голоса фанатов по поводу того, кто же искусно прячется под маской Кляк, разделились ровно пополам. Первые кричат, что поет Лолита, вторые уверены — это явно вокал Алены Свиридовой. Продюсер Дмитрий Ашуров в беседе с порталом BLITZ+ разрешил спор небезразличных к судьбе шоу. Правда, вердикт эксперта многих удивит. Как выяснилось, фатально ошибались обе противоборствующие стороны.