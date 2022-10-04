Секретам нет места: кто прячется под маской Кляк в нашумевшем шоу «Фантастика»
Ошибаются разом все зрители.
Одна из главных интриг, пожалуй, самого захватывающего вокального шоу «Фантастика» вот-вот лопнет как мыльный пузырь. Пока зрители бросали монетку, терзаясь между двумя очевидными вариантами, создатели довольно потирали руки.
Голоса фанатов по поводу того, кто же искусно прячется под маской Кляк, разделились ровно пополам. Первые кричат, что поет Лолита, вторые уверены — это явно вокал Алены Свиридовой. Продюсер Дмитрий Ашуров в беседе с порталом BLITZ+ разрешил спор небезразличных к судьбе шоу. Правда, вердикт эксперта многих удивит. Как выяснилось, фатально ошибались обе противоборствующие стороны.
«Я задумывался о том, что это Лолита или Свиридова. Да, там есть их оттенки. С Лолитой были моменты схожести, но когда звезда поет тянущиеся ноты, то сразу понятно, что это она. Здесь артист более замаскированный. Я больше склоняюсь к Елене Ваенге. Предполагаю, что это она, но не уверен на 100%».