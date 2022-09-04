Секрет вечной молодости в семье Заворотнюк раскрыт: хирург все объяснил

Несколько дней назад Анна Заворотнюк шокировала поклонников, показав, как выглядит ее бабушка Валентина. Как отметили пользователи Сети, матери звезды «Моей прекрасной няни» вряд ли можно дать 79 лет, ведь выглядит она значительно моложе. Некоторые фанаты начали даже предполагать, что Валентина Заворотнюк оказалась у пластических хирургов, чтобы сохранить свою молодость, но причина оказалась в другом.

Как рассказала пластический хирург Мадина Байрамукова, Валентина вряд ли делала себе какие-либо операции. Дело в том, что Анастасия Заворотнюк как и все женщины в их семье отличается прекрасной генетикой, благодаря которой у них настолько хорошая кожа.

«Ее лицо натуральное, природное, и это прекрасная генетика, от которой никуда не уйти», — рассказывает специалист в беседе с порталом Woman .

При этом собеседница издания отмечает, что естественность знаменитости отлично заметна в сериале «Моя прекрасная няня». Актриса в тот период не делала себе никаких процедур, а ее кожа выглядит лучше, чем у многих коллег.