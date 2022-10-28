Секрет «вечной молодости» Екатерины Андреевой раскрыт: доступно немногим

56-летняя Екатерина Андреева уже много лет подряд вызывает чувство зависти у зрительниц телевидения. Ведущая работает на ТВ уже 30 лет и за это время совсем не изменилась внешне. Она почти не использует макияж, ведь стесняться ей нечего: Андреева выглядит существенно младше реального возраста.

Секрет ее «вечной молодости» мечтают раскрыть многие поклонницы. Но оказалось, что ведущая прибегает к таким манипуляциям, которые доступны очень немногим. Об этом проговорился историк моды Александр Васильев. По его словам, Андреева очень сильно заботится о коже лица, за которой постоянно следит. Не избегает она и помощи специалистов, причем предпочитает обращаться к иностранным экспертам — в институт красоты в Женеве.

«Я встречал ее в Швейцарии, и она лично рассказала этот секрет», — заявил Васильев в беседе с изданием «7 дней».

Историк добавил, что для Екатерины это не прихоть, а служебная необходимость. Ведь ее лицо рассматривают миллионы зрителей каждый день.