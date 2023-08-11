Секрет вас поразит: как советские люди доживали даже до 170 лет

Три главных очага долголетия в Советском Союзе были на Кавказе и в Якутии. В этих регионах мужчины жили до рекордных 130 лет, а, например, Серали Муслимов скончался в 168 лет. Долгие годы ученые пытались понять, с чем связана эта аномалия. И, как оказалось, причина долголетия кроется далеко не в правильном питании или здоровом образе жизни.

По словам врача-гериатра Валерия Новоселова, долголетие связано с ошибками в регистрации. В то время к документам относились не так внимательно, поэтому люди могли самостоятельно прибавлять и убавлять себе возраст. Например, мужчины старались стать старше, чтобы пойти на фронт. А женщины, наоборот, убавляли года, чтобы удачнее выйти замуж.

«На самом деле эти люди не долгожители, а пример „успешного“ старения. Им было где-то по 90 лет», — цитирует слова специалиста Газета.ru.

Помимо этого, на ошибку в теории указывает и то, что среди долгожителей замечены лишь мужчины. Хотя в других странах мира преимущественно женщины доживают до рекордного возраста.