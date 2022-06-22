Секрет успеха раскрыт: МакSим поделилась сокровенным

Первые песни МакSим 15 лет назад произвели настоящий фурор — до сих пор эти хиты знает наизусть вся страна. Певица не стала скрывать секрет своего творчества. По ее словам, композиции получаются настолько удачными, потому что при их написании она не ориентируется на принципы работы коллег, даже западных.

Исполнительница поделилась сокровенным, отметив, что всегда пишет тексты песен одновременно с музыкой. Поэтому во время аранжировок и сведений она принимает участие в работе наравне с музыкантами. МакSим заранее знает, как должна звучать та или иная строчка, и таким образом она может объяснить свои пожелания группе.

Еще одним составляющим успеха являются музыканты певицы. Почти все они раньше занимались андерграундной, более жесткой музыкой. И когда их ощущения мелодии сливаются с нежными текстами МакSим, то получаются эмоционально сильные и энергичные хиты.