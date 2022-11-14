Секрет успеха Гурченко необходимо знать каждой россиянке: от мужчин не будет отбоя

Людмила Гурченко не только легендарная актриса, но и настоящая икона стиля. О нарядах звезды экрана ходят легенды, но сама артистка считала, что секрет ее очарования и успеха кроется совсем в другом.

Знаменитость отмечала, что никто из ее коллег, и она в том числе, не может «быть женщиной по команде режиссера». По мнению Гурченко, готовность раздеться никому не придает женственности, которая совсем не зависит от одежды.

«Хоть ты в белье выйди — все равно ты не женщина. А можно закутаться в паранджу, а зал будет трясти, потому что вышла Женщина!» — цитирует артистку Telegram-канал «Театральные люди».

Также Людмила Марковна считала, что крайне важно ничего не бояться. По словам актрисы, молодость слишком быстротечна, чтобы стесняться и трусить, а в ошибках нет ничего страшного, поскольку они неотъемлемая часть жизни.