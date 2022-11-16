Секрет успеха Disney раскрыт: не поверите, что американцы «позаимствовали» у СССР

Это сейчас все знают, что голосом джинна в «Аладдине» говорил известный актер Робин Уильямс, а за бас злобного дядюшки Шрама в «Короле Льве» отвечал Джереми Айронс. Но далеко не сразу к работе над озвучиванием анимации в студии Disney начали привлекать популярных звезд. Поначалу компания просто сотрудничала с актерами дубляжа, чьи лица совсем были не знакомы зрителям.

А вот в СССР ставку на узнаваемый голос делали давно. Озвучкой детских мультфильмов занимались лучшие артисты тех лет. В досадных репликах Винни Пуха советские зрители без труда угадывали знаменитого Евгения Леонова, а в раскатистом «Ну, заяц, погоди!» слышался Анатолий Папанов. В «Возвращении блудного попугая» Кешей стал Геннадий Хазанов, Волком в мультфильме «Жил-был пес» — Армен Джигарханян, а за неподражаемую Фрекен Бок в «Малыше и Карлсоне» отвечала Фаина Раневская.

Расчет советских режиссеров был верным: поклонники того или иного актера с удовольствием смотрели и те работы, в которых он даже не появляется в кадре. И только спустя несколько лет американцы «позаимствовали» этот прием у СССР.