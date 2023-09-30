Секрет стройной фигуры красотки из «Черной любви»: достаточно есть это блюдо раз в три дня

Расцвет популярности турецких сериалов сделал актеров, исполняющих главные роли, мировыми звездами. Например, Неслихан Атагюль фактически проснулась известной после премьеры «Черной любви». В проекте она сыграла избранницу главного героя, которого воплотил Бурак Озчивит.

Экранная красавица ни в чем не уступала брутальному брюнету. Поклонники поражались ее необычной внешности. Оказалось, что этим турчанка обязана своим славянским корням: ее мама была из Беларуси, а папа родился в СССР.

Женщины по всей планете мечтали добиться такой стройной фигуры, как у Атагюль. Как оказалось, актриса обожает некоторые калорийные блюда, но старается себя ограничивать. Например, звезда «Черной любви» не представляет жизни без жареной картошки или пюре. Она неоднократно признавалась, что может построить весь дневной рацион на блюдах из этого корнеплода.

Но, чтобы сохранить красоту, Атагюль ест картошку лишь раз в три дня. Кроме того, актриса выступает за натуральность. В повседневной жизни она и вовсе обходится без макияжа, так как ненавидит косметику и грим.