Секрет стройности звезды «Ворониных» раскрыт: помогли пельмени

Звезда ситкома «Воронины» Екатерина Волкова поражает своим сногсшибательным внешним видом. Актрисе 40 лет, но она по-прежнему остается стройной, как в молодые годы.

Над своей фигурой Волкова стала задумываться несколько лет назад. Ведь не секрет, что на пороге сорокалетия почти каждая женщина меняет отношение к внешности. От возрастных изменений никуда не спрятаться, поэтому приходится следить за своими формами.

Так, актриса призналась, что секрет ее стройности — это постоянные тренировки. Она качает пресс при любой возможности и крутит специальный диск здоровья. А вот отказаться от вкусностей Волковой оказалось труднее, чем приучить себя к тренировкам. Она почти ни в чем себе не отказывает — ест гамбургеры и чипсы, а на ночь частенько балуется пельменями и макаронами с сыром. Екатерина никогда не отказывает себе в сладком. Она пьет чай с сахаром и не прочь полакомиться белым шоколадом. А печенье и сухарики артистка заменяет сухофруктами и орехами. Секретами своей красоты Волкова поделилась в эксклюзивном интервью для издания «7 дней».