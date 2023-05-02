Секрет стройности француженок раскрыт: все дело в одном продукте

Француженки всегда славились своей феноменальной стройностью и элегантностью. Кажется, эти качества вшиты в их генетический код. Но это не совсем так, ведь красота не дается им от природы по умолчанию. В чем же их секрет?

Ответ прост: в воде. Дело в том, что француженки пьют только ее, а не лимонады или соки. После еды они тоже принимают воду, а не чай с булочками и плюшками, как привыкли россияне. Кофе вообще исключено из рациона.

Это далеко не единственный рецепт вечной красоты и молодости французских барышень. Они обожают пешие прогулки, велосипеды, игры на свежем воздухе, плавание и другие виды спорта, доступные всем и каждому. А когда мамы выходят с колясками, то они никогда не сидят на лавочках.

Еще один секрет — строгое следование распорядку приема пищи. Более того, этому четкому графику придерживается вся Франция. На завтрак дамы могут позволить себе что-нибудь калорийное, например, круассаны, булочки или конфитюр. А на обед и ужин они предпочитают мясо и рыбу. О рецептах красоты француженок пишет издание W-day .