Секрет советского Атоса в СССР разгадать не смогли: все оказалось проще простого

Вениамин Смехов блистательно сыграл Атоса в картине «Д’Артаньян и три мушкетера». Однако некоторые сцены с этим героем вызывают у зрителей недоумение — уж очень странно он себя иногда ведет. Объясняется его поведение проще некуда.

На момент съемок фильма Смехов был задействован и в других проектах. Он разрывался между несколькими городами и мог сниматься в «Мушкетерах» лишь по выходным. Режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич высоко ценил артиста и даже не думал искать другого Атоса, поэтому шел Смехову навстречу.

В итоге было решено, что в некоторых сценах актера заменит дублер. Именно поэтому в отдельных эпизодах Атос ведет себя странно. Иногда герой шагает вперед спиной в отличие от своих товарищей. Это можно наблюдать в моментах после первой дуэли мушкетеров, в кабачке и после атаки монастыря.

А в сцене после отравления Констанции Атос изо всех сил склоняет голову вниз. Но при ближайшем рассмотрении персонажа становится ясно, что это не Смехов. Советские зрители не могли этого знать, ведь Интернета в то время не было и за актерами следить не получалось. Поэтому Атос «без лица» вызывал так много вопросов.