Секрет пса Барона из «Счастливы вместе» раскрыт: в правду сложно поверить

Главными звездами популярного ситкома нулевых «Счастливы вместе» были не только члены семьи Букиных, но и их пес Барон. Зрители слышали мысли в голове собаки, которая порой озвучивала важную мораль в серии и забавно комментировала действия хозяев. И даже самые внимательные поклонники сериала не догадались, что бернского зенненхунда озвучивали сразу двое мужчин: артист дубляжа Александр Коврижных и популярный актер Георгий Дронов.

Несмотря на мужской голос, Барон на деле оказался Мухой и Хилари — именно так звали двух собак, которые сыграли эту роль. Как выяснилось, кобели породы зенненхунд — слишком строптивые и подвижные псы, поэтому обуздать их на площадке было сложно даже с помощью кинолога. Тогда кастинг прошла Байра, от клички которой и «родился» Барон. Она снималась в первых сценах сериала, но затем умерла, что стало потерей для всех актеров, полюбивших добродушную собаку. На замену подобрали двух животных, которые и играли в сериале до его финала.