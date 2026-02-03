Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи Секрет обольщения из «Великолепного века»: как Хюррем смогла покорить сердце Сулеймана на самом деле

3 февраля 2026 11:21
Кадр из сериала «Великолепный век»

Турецкий сериал показал свою версию.

Султан Сулейман был очарован Хюррем. Она была пленницей, волей судьбы оказавшаяся в стенах Топкапы. Ее привезли силой. В страхе молящая о свободе она представляла собой полную противоположность тем женщинам, что окружали повелителя. Даже грозная Валиде пыталась усмирить ее бунтарский дух, напоминая Александре о ее новом статусе, теперь она стала собственностью султана, как это показано в сериале «Великолепный век».

Однако за внешним смирением в молодой рабыне скрывалась стальная воля и острый ум. Вместо того, чтобы сломаться под гнетом обстоятельств, она быстро осознала, что даже в таком положении можно найти возможность обрести власть и влияние. Парадоксально, но именно завоевав сердце Сулеймана, Хюррем сама оказалась пленницей его обаяния.

Нигяр-калфа, словно опытный наставник, раскрыла Александре правила игры: скромность, умение угодить повелителю и, самое главное, рождение наследника престола — вот составляющие на пути к вершинам власти.

Первая встреча с Сулейманом перевернула все представления о дворцовом этикете. Будучи еще Александрой, она пренебрегла традиционными поклонами и опущенным взором. Вместо этого, глядя прямо в глаза повелителю, она произнесла его имя Сулейман с такой искренностью и мольбой, что растопила лед в его сердце. Потеряв сознание в его руках, она оставила неизгладимое впечатление. Рискованный поступок, который мог стоить ей жизни, напротив, вызвал у Сулеймана неподдельный интерес. Он был заинтригован дерзостью и откровенностью этой молодой славянки.

Именно эта смелость врезалась в память султана, заставляя его думать об Александре. Вскоре ее позвали на хальвет, где она окончательно покорила сердце Сулеймана, чтобы впоследствии войти в историю как одна из самых влиятельных женщин Османской империи Хюррем Султан.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
