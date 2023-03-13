Секрет молодости кореянок прост: для его освоения вам понадобятся три секунды

В последние годы азиатскую косметику все чаще начали хвалить популярные бьюти-блогеры и другие эксперты индустрии красоты. Такие лестные комментарии неудивительны, поскольку женщины из этих стран почти всегда являются обладательницами безупречной кожи и выглядят очень молодо.

Особенно сильно выделяются жительницы Южной Кореи. Даже в зрелом возрасте на их лице трудно разглядеть морщины или пигментные пятна. Кожа этих дам всегда упруга и сияет изнутри.

Однако добиться такого результата красавицам удается не только с помощью косметики. Кореянки выработали одну полезную привычку и назвали ее «правилом трех секунд». Заключается оно в том, что после умывания пенкой или гелем необходимо быстро вытереть лицо, а затем не спеша отсчитать 3 секунды. После этого сразу стоит нанести тоник и другие средства.

Благодаря регулярному повторению этого ритуала кожа перестанет испытывать сухость и будет меньше травмироваться.