Секрет манипуляции мужчиной до смешного прост: поделился Шепс из «Битвы экстрасенсов»

Шоу «Битва экстрасенсов» разоблачали десятки раз, выводя на чистую воду магов-обманщиков. Однако времена изменились. Теперь колдуны и чародеи — кумиры современных подростков. Молодежь с интересом смотрит новый сезон программы «Битва сильнейших», а также со всей серьезностью полагается на советы и рекомендации участников передачи.

Недавно любимец девушек Александр Шепс посетил YouTube-шоу Иды Галич «Есть вопросики» в компании своего брата Олега. Шепс-старший поделился странным лайфхаком о том, как управлять любимым человеком. Достаточно подарить мужчине особый подарок.

Маг посоветовал преподнести кавалеру что-то, что можно завязать узел или закрыть на замок. Обязательно передать презент из рук в руки. Идеальным вариантом станет браслет, галстук, ремень или шарф. Такие подарки работают не только на мужчин, но и на женщин — после этого вторая половинка уже не сможет сказать вам нет, как уверяет Александр Шепс.