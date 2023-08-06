Секрет любви европеек к русским мужчинам смешит и печалит: вы точно поразитесь

Россиянки, как известно, пользуются огромной популярностью у иностранцев. Мужчины из РФ не отстают от своих соотечественниц и тоже неплохо устроились на международном брачном рынке. Дамы из Европы выделяют несколько черт характера у российских мужчин, которыми часто обделены их «соплеменники»: с одной стороны, это забавно, с другой — немного печально.

Девушкам нравится, что русские довольно находчивые ребята, которые всегда готовы прийти на помощь.

Это связано с тем, что наши соотечественники легко адаптируются в новых условиях. Вторая черта россиян, покорившая иностранок, — это их мужественность. Они всегда готовы заступиться за свою жену и не будут пасовать перед опасностью. Европейцы на такую самоотверженность не готовы. Третье качество, которого часто недостает иностранцам, но которого у россиян с избытком, — это душевность. Наши парни довольно открыты в общении и легко заводят беседы на любые темы. Девушки отмечают, что русским мужчинам присущи отличное чувство юмора и сентиментальность.