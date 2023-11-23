Секрет красоты самой желанной актрисы России до смешного прост: нужно соблюдать всего 3 правила

Кажется, Наталья Рудова знает рецепт эликсира вечной молодости. Трудно поверить, что звезде сериалов «Татьянин день» и «Универ. Новая общага» уже 40 лет. Эффектная блондинка все так же стройна и привлекательна. Журналисты часто спрашивают актрису, в чем же секрет ее неувядающей красоты.

Рудова отрицает, что когда бы то ни было делала пластические операции. Аккуратные и естественные черты лица красотки это доказывают. При этом артистка не исключает, что однажды ляжет под нож хирурга. Формула звезды проста: косметология, диеты и «хороший секс».

Наталья Рудова делает множество процедур в кабинете косметолога и не стесняется говорить об этом публично. Также актриса тщательно следит за своим весом и придерживается ограничений в питании: барышня не употребляет в пищу «молочку» и красное мясо — все ради того, чтобы не потерять статус секс-символа.