Секрет красоты Кабаевой доступен каждому: от отеков по утрам спасет один напиток

Двадцать лет назад Алина Кабаева считалась эталоном красоты. Сейчас прославленной гимнастке уже 40 лет. Годы не властны над спортсменкой: Кабаева выглядит все так же свежо и молодо. Звезда спорта старается больше двигаться, не переедать, также красотку подозревают в увлечении современной косметологией. Впрочем, секрет чемпионки намного проще.

Во время встречи с юными гимнастками Алина Кабаева рассказала, как поддерживать идеальную форму. Многие тренеры запрещают своим подопечным пить воду, опасаясь, что девочки распухнут. В свое время Кабаева также следовала этим рекомендациям, но с годами поняла всю абсурдность совета.

«Не бойтесь пить воду. Если вы не будете пить воду, вы будете чаще отекать», — пояснила олимпийская чемпионка.

Спортсменка напомнила воспитанницам, что важно поддерживать водный балланс даже во время тренировок и соревнований.