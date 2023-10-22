Секрет красоты индианок: соблюдайте всего 5 правил, чтобы волосы сияли и были красивыми

Экзотические индианки отличаются яркой внешностью. Местные девушки традиционно занимают высокие места на конкурсах красоты, демонстрируя прекрасную фигуру и невероятную копну волос. Густоте и блеску их локонов завидуют женщины по всему миру. А ведь достаточно соблюдать всего пять простых правил, чтобы обзавестись такой же совершенной укладкой.

Традиции. В Индии детей с самого раннего возраста учат ухаживать за волосами. Это такой же ежедневный ритуал, как умывание или душ.

Шампунь. Индианки чаще всего самостоятельно делают средства для мытья волос. В состав идеального шампуня, по мнению местных женщин, обязательно должны входить яичный белок, кокосовое масло, семена горчицы, куркума и лимонный сок. Они способствуют росту волос и их яркому блеску.

Масла. Красотки из Индии уделяют большое внимание использованию особых составов. Оливковое, миндальное, кокосовое и кунжутное масла они втирают прямо в кожу головы.

Аюрведа. Это учение говорит о том, что красоту волос нужно поддерживать не только снаружи, но и изнутри. Важно не забывать о правильном режиме сна, регулярных медитациях, занятиях йогой и здоровом питании.

Температура воды. Индианки предпочитают мыть голову теплой водой, а для ополаскивания использовать холодную. Такой контраст температур позволяет эффективнее смыть кожный жир и улучшает циркуляцию крови, как сообщает портал «Я покупаю».