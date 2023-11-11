Секрет королевы: чего никогда не было в сумочке Елизаветы II

Королева Великобритании во многом была очень похожа на миллионы женщин по всему миру. Даже у Елизаветы II всегда имелась с собой дамская сумочка. Но вот один обязательный для любого выхода аксессуар отсутствовал в мини-багаже у монарха.

В сумке королевы всегда были очки, помада для губ, ручка, блокнот, зеркальце, чтобы прихорошиться, мятные леденцы и фото принца Филиппа. Не было у Елизаветы одного — связки с ключами от дома.

Дело здесь не только в том, что домов, а точнее замков, у монаршей особы было несколько, но и в том, что ненужные тяжести за ней носила толпа камердинеров и прочих помощников.

В выборе сумочек, к слову, королева была максимально консервативна. Все аксессуары разных форм, цветов и размеров принадлежали одному старому британскому бренду Launer.