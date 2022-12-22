Секрет идеальной талии Натальи Селезневой доступен каждой россиянке: дело не в диете

Наталья Селезнева всегда любила не только играть в кино, но и готовить. Знаменитость не привыкла отказывать себе во вкусной еде, но, несмотря на это, стройная талия все еще при ней.

Как пишет портал «7 дней», самое любимое блюдо актрисы — плавающая в жире жареная картошка. Также она не прочь побаловать себя сладким и мучным, а макароны и вовсе составляют неотъемлемую часть рациона звезды. Артистка сказала твердое нет диетам, но одно ограничение все-таки для себя ввела.

В одном из интервью Селезнева призналась, что своей стройной фигурой обязана рыбному четвергу. Таким образом, шесть дней в неделю Наталья Игоревна ни в чем себя не ограничивает, но каждый четверг ест исключительно рыбу, приготовленную на пару, и уху. Стоит отметить, что этот секрет знаменитости доступен каждой россиянке, желающей, как и актриса, блистать точеными формами.