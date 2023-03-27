Секрет идеальной фигуры 53-летней Дженнифер Лопес раскрыт: на такое решится не каждый

Дженнифер Лопес легко даст фору и 20-летним девушкам. В свои 53 года певица хвастается в соцсетях стройным подтянутым телом, о котором многим другим представительницам прекрасного пола остается только мечтать.

Исполнительница признавалась, что всегда была склонна к полноте. Но поклонникам в это верится с трудом. Звезда держит себя в форме при помощи различных диет, но главный секрет ее точеных форм вовсе не в особом рационе питания.

Супруга Бена Аффлека не стала создавать интригу на ровном месте и раскрыла секрет идеальной фигуры. Вот только радоваться раньше времени не стоит: на такие жертвы ради красоты решится далеко не каждый.

По словам Лопес, она не обходится без ежедневных тренировок. Для занятий спортом артистка выбрала такое время, когда большинство людей предпочитают нежиться в теплой постели. Оказалось, что певица приступает к занятиям в 4:45 утра.

Узнав об этом, интернет-пользователи, не смогли смолчать.