Секрет идеального брака раскрыт: перед свадьбой достаточно проверить только одно

Многие пары слишком торопятся с вступлением в брак. В итоге от такой спешки ничего хорошего не выходит — партнеры обнаруживают, что они совершенно разные люди, которым дальше не по пути. Но как удостовериться, что перед вами именно тот человек?

Точный и исчерпывающий ответ можно найти у американского писателя Джерома Дэвида Сэлинджера, написавшего бессмертный роман «Над пропастью во ржи». Он сказал простую, но меткую фразу: «Перед заключением брака убедитесь, что вы смеетесь над одним и тем же».

Этот секрет идеальных отношений чрезвычайно прост и при этом достоверен. Ведь нет ничего более сближающего, чем похожее чувство юмора и общие любимые шутки. Когда двое смеются над одним и тем же, это объединяет людей и делает их почти родными. Это хороший фундамент для крепких отношений.

Но если между партнерами нет этой общей «смешинки», то вряд им удастся достичь понимания и в более глобальных вопросах. Поэтому надежнее всего оценивать потенциального спутника жизни по его шуткам, ведь в них выражена его истинная натура.