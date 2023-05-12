Секрет худобы звезд Голливуда раскрыт: их рацион не для россиянок

Ради стройной фигуры некоторые голливудские звезды готовы принимать опасные препараты и платить за болезненные процедуры. Но большинство знаменитостей не рискуют экспериментировать с медикаментами, поэтому худеют благодаря строгим диетам. Однако их рацион питания невозможно назвать здоровым.

Например, Виктория Бекхэм может неделю питаться супом из водорослей. В такой похлебке минимум жиров, а также нет белков и полезных углеводов. Конечно, роскошная брюнетка славится своей стройной фигурой, но ради этого вряд ли стоит истязать свой организм.

Анджелина Джоли ограничила себя чуть меньше. Тем не менее диета этой голливудской красавицы ужаснет любую россиянку. Оскароносная актриса употребляет в пищу только крупы. Это гораздо больше того, что может позволить себе жена Дэвида Бекхэма. И все же такую диету тоже сложно назвать сбалансированной. Из-за такого рациона звезда сильно похудела, а ее обмен веществ теперь нарушен.