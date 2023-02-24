Секрет долголетия японцев раскрыт: дело в одном продукте, доступном в России

Многие жители Японии сохраняют крепкое здоровье до глубокой старости. Их примеру могут последовать и россияне, ведь этот рецепт долголетия прост и доступен.

Среди японцев все больше тех, кто доживает до 90 и 100 лет. Оказывается, в их рационе всегда присутствуют морские водоросли. Этот продукт — настоящий кладезь витаминов, минералов и аминокислот. Японцы не представляют своего стола без чуки, нори, морской капусты и вакамэ. И это далеко не весь список полезных водорослей, которые содержат железо, йод и кальций. Эти продукты замедляют процесс старения и укрепляют иммунитет.

Также во время трапезы японцы придерживаются строгого правила: есть нужно до тех пор, пока желудок не заполнится на 80%. Это значит, что надо выходить из-за стола в состоянии «немного голоден». Поначалу это может быть непривычным, но со временем желудок привыкает к такому режиму.

А еще, чтобы дожить до ста лет в здравом уме и без хронических болезней, японцы отдают предпочтение растительной пище и легкому белку. Углеводы, сахар и полуфабрикаты они полностью исключают из рациона. О секретах крепкого здоровья и молодости журналистам Wday рассказала диетолог и коуч Ната Гончар.