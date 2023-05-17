Секрет долголетия японцев до смешного прост: нужно отказаться от одного продукта

Тайну долголетия людей из Японии много лет пытаются раскрыть и стар, и млад. Но оказывается, «страшный секрет» на самом деле страшным вовсе не является. От человека, желающего жить «вечно», не требуется никаких особых манипуляций. Просто хитроумные японцы знают проверенный и веками работающий лайфхак.

Нужно лишь отказаться от одного продукта. Причем не окончательно, а просто заменить его другим. Идея покажется утопичной и даже глупой. Но для размышлений. Средняя продолжительность жизни у женщин в Стране восходящего солнца 86 лет, а у мужчин — 80. Могут ли похвастаться таким уверенным долголетием, например, в России?

Порталу «Московский комсомолец» удалось выяснить, что же нужно делать, чтобы встать в один ряд с долгожителями из Японии. Ответ оказался до смешного прост: убрать из рациона мясо. А заменить его рыбой. Вот и все манипуляции, к которым прибегают японцы, чтобы отсрочить свою старость. С ними согласны и некоторые медики, которые находят научные подтверждения такому лайфхаку жителей Страны восходящего солнца.