Секрет долголетия самой старой женщины планеты прост: ограничивала себя только в одном

Жанна Кальман родилась во французском Арле в 1875 году, а скончалась спустя 122 года там же, недалеко от побережья Средиземного моря. Женщина была признана самым старым человеком на планете, чей возраст был официально подтвержден. Многие годы ученые и публика пытались узнать секрет, благодаря которому Жанне удалось жить так долго. Но и сама она никогда не скрывала подробности своего образа жизни.

Как оказалось, Кальман за свою долгую жизнь никогда не работала. Сначала ее обеспечивал отец, а после — муж, которому удалось построить успешный бизнес. Она предпочитала наслаждаться жизнью, отдыхать и заниматься спортом, а вместо шумных компаний всегда выбирала уединенные прогулки на природе.

В еде Жанна старалась себя не ограничивать. Она любила «вредные» блюда и вино, от которого не отказывалась до самых последних дней жизни. Правда, она не позволяла себе курить больше одной сигареты в день. В течение всей жизни Жанна не отказывалась от табака, а бросила только в 117 лет.

В итоге Кальман прожила 122 года, до последнего оставалась в ясном уме и могла детально вспомнить весь свой жизненный путь.