Секрет долголетия самого старого актера оказался крайне прост: не потратите ни рубля

Многие артисты мечтают о долгой и успешной карьере. Однако лишь единицам удается добиться желаемого результата. И Норман Ллойд был одним из таких счастливчиков.

Он вписал свое имя в историю кинематографа и смог поработать с Альфредом Хичкоком, Орсоном Уэллсом, а однажды даже снимался в фильме Чарли Чаплина. 106-летний седовласый американец носил звание самого старого актера в мире и часто давал интервью, рассказывая о своей удивительной карьере. Журналисты не раз спрашивали о его секрете долголетия, и Ллойд все-таки поделился им.

Артист утверждал, что на протяжении всей своей жизни старался избегать общения с неприятными людьми. По всей видимости, ему действительно удавалось следовать этому правилу, поэтому он не подвергал свою нервную систему опасности. Но в 2021 году СМИ сообщили о том, что Норман скончался, оставив после себя обширную фильмографию.