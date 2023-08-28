Секрет долголетия с «душком»: как Вовк в 80 удается оставаться бодрой и свежей

Ангелине Вовк уже в следующем месяце исполнился 81 год. Несмотря на почтенный возраст, женщина выглядит бодрой и жизнерадостной. Она часто посещает разного рода передачи в качестве гостя и руководит детским фестивалем.

Секрет энергичности ведущей заключается в здоровом образе жизни. Из напитков Ангелина Михайловна предпочитает травяные чаи и горячую кипяченую воду. Также она обязательно делает зарядку каждый день — при возможности, выходит для этого на свежий воздух.

Еще один способ сохранить здоровье от телеведущей — закаливание при помощи холодных обливания и плавание в бассейне. Регулярно Вовк проходит обследование у врачей, чтобы предупредить развитие болезней. Также она включает в свой рацион как можно больше ягод и фруктов, а также душистых чеснока и имбиря. Все это помогает женщине поддерживать себя в отличной форме, несмотря ни на что.