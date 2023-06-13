Секрет долголетия: правила, которые соблюдает королевская семья, понравятся всем

Каждая женщина и, пожалуй, каждый мужчина жаждут обрести секрет вечной молодости. И такой способ действительно есть. И им совершенно точно владеют члены королевской семьи Великобритании. Что же делают монархи, чтобы оставаться уверенными долгожителями?

Например, король Карл III — невероятный привереда в еде. Главное правило — сезонность продуктов. Монарх не ест ничего, что выращено дальше фермы, соседствующей с королевским поместьем. А еще Карл категорически не ест лук. Также в списке продуктов-табу кофе и шоколад. Эти вкусности король не согласится есть ни под каким предлогом. Именно эти странные правила, по его мнению, позволяют ему так долго оставаться «на коне».