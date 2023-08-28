Секрет долголетия Немоляевой: питаться можно чем угодно, главное — следовать одному правилу

Весной этого года Светлана Немоляева отметила свое 86-летие. Звезда «Служебного романа» и сегодня выглядит потрясающе. Поклонники интересуются, в чем же секрет ее красоты и неиссякаемой энергии.

Немоляева, в отличие от многих коллег по цеху, выбрала путь естественного старения. На ее лице множество морщинок, которые ничуть не смущают актрису. Также Светлана Владимировна не придерживается строгих диет и не ограничивает себя в питании.

По словам народной артистки, секрет ее красоты заключается в следующем: она никогда не держит на людей зла и не говорит ни о ком плохо. Немоляева отлично ладит с коллегами и художественными руководителями.

Второй секрет ее бодрости и энергичности — работа. Светлана Владимировна по сей день выходит на сцену театра и играет в кино. Одна из последних работ актрисы — артхаусная лента «Мешок без дна». В этой драме с элементами сказки Светлана Немоляева сыграла чтицу. Критики высоко оценили работу артистки.