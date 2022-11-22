Секрет долголетия Елизаветы II раскрыли во дворце: доступен каждой россиянке

Елизавета II вошла в историю Великобритании как самый долгоправящий монарх. Ее Величество всегда могла похвастаться отменным здоровьем. Впервые в СМИ начали писать о том, что королева жалуется на свое самочувствие лишь после того, как весной 2021 года она похоронила любимого мужа, принца Филиппа, а зимой 2022-го перенесла заражение коронавирусом.

Многие задавались вопросом о секрете долголетия монаршей особы, дожившей до весьма почтенного возраста — 96 лет. Главные правила, которых неизменно придерживалась Елизавета, раскрыли во дворце. По словам бывшего шеф-повара королевы Даррена Макгрэди, она всегда принимала пищу четыре раза в день в четко обозначенное время.

Монарх отдавала предпочтение простым блюдам — мясу или рыбе с гарниром из овощей. Углеводы королева не жаловала, поэтому макароны или картофель на ее столе появлялись редко. Изредка Елизавета могла побаловать себя фастфудом, а особенно сильно любила гамбургеры.

Не забывала Ее Величество и о физнагрузках. Спортзал она не посещала: его королеве заменяли активные прогулки с любимыми корги и верховая езда.