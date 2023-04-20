Секрет долголетия: Елизавета II каждый день ела одно лакомство, доступное даже беднякам

Елизавета II вошла в историю как самый долгоправящий монарх Великобритании. Королева правила страной целых 70 лет, что ей вряд ли удалось бы без отменного здоровья. Многие британцы и поклонники королевской семьи желали разгадать секрет долголетия монаршей особы. Наконец, правда вышла наружу.

Бывший шеф-повар Букингемского дворца Даррен Макгрэди поведал широкой общественности о том, что каждый день Елизавета ела лакомство, доступное даже беднякам. К послеобеденному чаю королеве подавали сэндвичи с маслом и джемом. Так повелось еще с детства монарха.

Больше всего Елизавете нравился десерт, приготовленный с клубничным джемом.

Его варили в Балморале из урожая местных ягод. Как пишет портал Express, когда королева была маленькой, то сэндвичи для нее делали круглой формы, из-за чего они были похожи на монетки. По этой причине сладкое блюдо прозвали в резиденции «пенни».