Секрет долголетия Дроздова до смешного прост: дело не в питании, а в его семье

Он не может позволить себе расслабиться и насладиться пенсией.

Николай Дроздов является одним из самых известных российских телеведущих. Свою передачу «В мире животных» он начал вести еще во времена СССР: на экранах она продержалась вплоть до 2018 года.

И сейчас, несмотря на преклонный возраст, 86-летняя звезда ТВ продолжает трудиться. Иногда появляются новости об экстренных госпитализациях Дроздова. Но ведущий не задерживается в больницах и стремится как можно быстрее вернуться к работе. Он выступает ведущим на корпоративах и снимается в разнообразных шоу.

Как оказалось, секрет такого активного долголетия ученого не в его питании или физических нагрузках, а в условиях жизни семьи.

Все дело в том, что Дроздов до сих пор вынужден помогать уже взрослым детям.

Первая дочка ведущего Надежда некоторое время прожила в Таиланде, увлекаясь там духовными практиками. В 2018 году она сломала позвоночник, что потребовало дорогостоящего лечения и реабилитации в России.

А младшей наследнице Дроздова Елене после развода с австралийцем приходится жить на скудные алименты, которые выплачивает на детей бывший муж. Случайные заработки тоже не поправляют ее финансовое положение, поэтому без поддержки отца не обойтись.