Секрет чемпионки: вечно молодая Утяшева каждый день ест на завтрак «калорийную бомбу»

Ляйсан Утяшева вызывает неизменное восхищение у всех поклонников. Даже хейтеры не могут не признать, что в свои 38 лет гимнастка прекрасно выглядит. Хотя чемпионка давно ушла из большого спорта, она поддерживает растяжку и стройную фигуру. Внешне Утяшевой можно дать лет на 10 меньше реального возраста.

Гимнастка никогда не скрывала, что такого эффекта она добивается упорной работой над собой. И это не только регулярные физические тренировки, но и особый рацион питания. Как выяснилось, утром спортсменка предпочитает есть настоящую «калорийную бомбу» — такой плотный завтрак может выдержать не каждый человек.

По словам Утяшевой, она начинает день с питательных и сытных блюд. Чаще всего это мясо с зеленью. Но иногда на столе появляются и наваристые супы.

«Больше похоже на завтрак викинга. Должно быть такое состояние, что я вот-вот лопну», — раскрыла свой секрет спортсменка в беседе с Voice.

Как добавила гимнастка, подобный прием пищи позволяет обойтись на обед и ужин легкими блюдами. Тогда за ночь не возникает дополнительной нагрузки на пищеварительную систему, и организм меньше изнашивается.