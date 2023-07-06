Секрет брутальности Нагиева раскрыт: обычно мужчины этого стесняются

Дмитрий Нагиев уже много лет держит статус самого сексапильного ведущего на ТВ. Коллеги шоумена и простые мужчины пытаются разгадать его тайну и причину бешеной популярности у женщин.

Многим дамам, как известно, нравятся брутальные мачо. Дмитрий Нагиев идеально вписывается в этот образ. Все дело, как ни странно, в его лысине. Обычно мужчины стесняются этой «детали», но Нагиев сделал из нее визитную карточку. Такая «прическа» подчеркивает мужественность артиста и его выразительные черты лица.

Но это не единственный секрет успеха Нагиева. Над его образом работает целая бригада стилистов, которые знают, что можно сочетать с лысиной. По их рекомендациям шоумен носит массивные аксессуары, водолазки, кофты с V-вырезами и пиджаки с остроугольными лацканами.

Также Дмитрию посоветовали носить солнцезащитные очки. Аксессуар кажется абсолютно бесполезным в помещениях, но для Нагиева это часть имиджа. Очки ему тоже идут, как и лысина.