Секрет бодрости Пахмутовой: вот что спасает композитора после смерти Добронравова

Александра Пахмутова всю жизнь прошла рука об руку с Николаем Добронравовым. Вместе супруги создали множество советских шлягеров: «Главное, ребята, сердцем не стареть», «И вновь продолжается бой», «Как молоды мы были». После смерти мужа композитору пришлось очень тяжело.

Они были одним целым почти 70 лет, поэтому Александра Николаевна как никогда нуждается в поддержке близких и друзей. Прийти в себя пианистке помогают прогулки по осенней Москве. Долгое время Пахмутова не выходила из дома из-за подкарауливающих ее повсюду журналистов.

Но теперь, когда шумиха спала, знаменитость может позволить себе находиться на свежем воздухе.

Как и во все трудные времена, вдову Добронравова выручает музыка. Композитор садится за рояль и наигрывает свои хиты: память у 93-летней Александры Пахмутовой прекрасная. Об этом рассказал певец Юлиан порталу Prozvezd.