Секрет биолога: доживший до 86 лет Дроздов ежедневно завтракает одним блюдом

Знаменитому телеведущему Николаю Дроздову этим летом исполнилось 86 лет. В последние месяцы зоолог справляется с последствием травмы: неудачное падение по пути на работу обошлось звезде «В мире животных» переломом восьми ребер. Но силу духа Николай Николаевич не теряет.

Секретом крепкого здоровья и хорошего самочувствия Дроздова является соблюдение особого режима. Ведущий обязательно ложится спать до 12 часов ночи, а встает ровно в 6 утра. Перед первым приемом пищи самый обаятельный дедушка российского телевидения выпивает немного соленой воды и придерживается особого режима питания.

Уже более пятидесяти лет зоолог не употребляет в пищу мяса, а на завтра всегда готовит одно и то же блюдо — овсяную кашу с черносливом и курагой. Портал «PROЗвезд» пишет, что однажды Дроздову даже предлагали написать кулинарную книгу, но в рецептах он не силен. Диета Николая Николаевича основывается на вегетарианстве и регулярном сыроедении, а также полном отказе от спиртного.