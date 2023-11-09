Сэкономите на диетах: так похудел доктор Мясников, в семье которого все становятся долгожителями

Александр Мясников — канонический пример того, как должен выглядеть мужчина среднего возраста. Врач активно следит за собой и транслирует заботу о теле и душе на миллионную аудиторию своих поклонников.

Но и в жизни теледоктора был период, когда он слегка себя «запустил». Но сразу забил тревогу и решил вопрос кардинально. Правда, оказалось, никакой секретной таблетки или неведомого метода у него не было и нет. По мнению Мясникова, все гениальное — просто. Похудел он быстро и без проблем, следуя двум старым как мир правилам: правильное питание и увеличение физической активности. «Животик» ушел, как и не бывало.