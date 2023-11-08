Сэкономите кучу денег: так питаются японцы, которые доживают до 100 лет

Среди россиян не так много долгожителей. А вот в Японии столетний юбилей не такое уж чрезвычайное явление. Местные жители могут похвастаться большой продолжительностью жизни, и даже в преклонном возрасте они сохраняют энергию и бодрость духа.

Секрет их долголетия заключается в конкретных принципах питания. Освоить их будет полезно, так как в основе лежит экономия. В целом рацион в Японии похож на роскошную средиземноморскую диету — много рыбы, морепродуктов, овощей и фруктов. Жители страны практически не едят красное мясо. Все блюда они в основном готовят на пару или варят.

В Японии принята особая система: считается, что из-за стола нужно выходить немножко голодным. Чувство насыщения должно наполнить организм примерно на 80%. Это полезно для здоровья и довольно выгодно для закупки продуктов.

Кроме того, японцы делают не менее 10 тысяч шагов каждый день, часто ездят к термальным источникам. Пенсионеры не ставят крест на своей жизни, активно осваивают новые профессии, посещают клубы и кружки.