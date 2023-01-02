Сэкономила на операциях: секрет молодости Деми Мур пригодится каждой россиянке

В свои 60 лет Деми Мур даст фору многим. Артистка выглядит гораздо моложе своего возраста и не скрывает, благодаря чему ей это удается.

Можно предположить, что знаменитость регулярно появляется в кабинете пластического хирурга. На самом же деле она решила сэкономить на операциях за счет нескольких хитрых приемов.

В первую очередь экс-супруга Брюса Уиллиса никогда не забывает о правильном уходе за собой. Сводится же он к одному принципу — чем проще, тем лучше. Мур неукоснительно следует рекомендациям своего косметолога, но при этом во всем соблюдает меру.

Осторожничает она и со спортом. Часто ради ролей актрисе приходилось пропадать в тренажерном зале, поэтому в обычной жизни Деми не торопится заниматься фитнесом. Артистка призналась, что вот уже более четырех лет не посещала тренировки.

И, пожалуй, главный секрет молодости Деми Мур кроется в том, что она принимает себя и все те изменения, что происходят с ее телом и кожей. Звезда экрана признается, что ее форма давно далека от идеальной, но, несмотря на это, она продолжает любить себя и беречь.