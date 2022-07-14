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Съехали из дома за один день: дочь Серова впервые заговорила о конфликте с отцом

14 июля 2022 17:50
Съехали из дома за один день: дочь Серова впервые заговорила о конфликте с отцом

Ранее в СМИ появилась информация о ссоре между дочерью и отцом.

Мишель Серова рассказала, что вынуждена со своей семьей покинуть дом отца. Как оказалось, Александр Серов сам попросил наследницу об этом.

По словам знаменитости, осенью прошлого года ее отец перенес коронавирус. Течение болезни проходило очень тяжело для артиста, поэтому он до сих пор находится под присмотром врачей. Как оказалось, музыканту необходимо постоянное спокойствие, поэтому он и попросил наследницу с ее семьей как можно скорее покинуть его дом.

«Папе нужен покой, а нас ведь много народу... Поэтому мы собрали вещи, переехали в дом к мужу и нормально там разместились», — цитирует слова знаменитости портал Prozvezd.info.

При этом, как отмечает собеседница издания, просьба отца не привела к ссоре. По словам Мишель, все слухи об их конфликте, связанные с переездом, не являются правдой, ведь она прекрасно понимает, через что приходится проходить ее отцу и почему он вынужден пойти на этот шаг.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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