«Съехала крыша»: Ягудин признался, что в 22 года он жил вместе с Тарасовой
Олимпийский чемпион попросил наставницу переехать к нему.
Алексей Ягудин в 2002 году получил золото на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. Подготовка к этим соревнованиям была такой тяжелой, что спортсмен уже не мог справляться самостоятельно. Он обратился к своему тренеру Татьяне Тарасовой, которая, не задумываясь, перебралась домой к фигуристу.
Алексей рассказал, что уже не отдавал себе отчета и боялся, что в любой момент может сорваться и наесться гамбургеров. Перед Олимпиадой фигурист тщательно боролся с лишним весом и вынужден был жестко ограничивать себя в еде. Тарасова помогла ему удержаться от импульсивных поступков.
Полтора месяца Ягудин изнурял себя тренировками и ел практически одни каши, а наставница поддерживала его. И старания окупили себя — спортсмен вернулся в Россию с золотой медалью. Но далась она с огромным трудом.
«У меня тогда съехала крыша», — признается Алексей.