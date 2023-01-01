Сегодня жуть берет: что творилось в СССР перед премьерой «Иронии судьбы»

Эльдару Рязанову пришлось изрядно понервничать перед там, как его фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» дошел до зрителя. Премьера картины была назначена на 1 января 1976 года — до этого дня с режиссером творилось нечто невообразимое.

Свою ленту он закончил еще в июне и целых полгода ждал ее звездного часа. Ожидание постоянно омрачалось всякого рода слухами и «пессимистическими разговорчиками» об участи фильма. И тем не менее кинодел увидел свое детище в сетке вещания, опубликованной в газете «Говорит и показывает Москва». Тогда он немного успокоился, даже не догадываясь о том, что ждет его впереди.

За несколько дней до наступления Нового года Рязанова попросили записать небольшую вступительную речь, которую должны были представить на суд зрителей до показа комедии. В ней режиссер допустил два неосторожных высказывания. Во-первых, он поблагодарил телевидение за то, что его картину покажут именно 1 января. Во-вторых, сам фильм кинодел назвал рождественской сказкой. Именно это чуть не поставило премьеру под угрозу срыва.

Тогда Рязанову велели вновь приехать в телецентр 1 января в три часа дня, чтобы перезаписать обращение. «Огромное здание было пустынным. Лишь в одном из павильонов копошилось человек пятнадцать, призванных проследить, чтобы я все сказал как надо», — вспоминал режиссер.

Эльдар Александрович сделал все, что от него требовалось: не стал никого благодарить, фильм назвал новогодней сказкой и уточнил, что выпивать так, как делали герои его картины, можно только в новогоднюю ночь. Лишь после этого долгожданный показ фильма все-таки состоялся.