Сегодня за такие методы бы засудили: как снимали фильм о матче смерти

Режиссер Евгений Карелов в 60-х годах решил посвятить свой фильм знаменитому матчу смерти между советскими и фашистскими спортсменами. Постановщик решил показать те события настолько достоверно, насколько это возможно, и не побоялся прибегнуть к самым серьезным мерам.

Так, по словам актеров, Карелов был уверен, что они не должны отличаться от своих исторических прототипов, которые были узниками концлагерей. Поэтому он морил голодом всех звезд и заставлял их постоянно тренироваться. А однажды даже пригласил фальшивых солдат, чтобы те избили артистов.

Подобное отношение озлобило съемочную группу. Напряжение копилось каждый день и вылилось в многочисленные ссоры, которых, как оказалось, и хотел добиться постановщик. Он снимал рассерженных и изможденных артистов, которые стали точными копиями участников матча.

В итоге старания Карелова оценили по достоинству. Картину неоднократно хвалили за прекрасную актерскую игру и достоверность, благодаря которым ему удалось передать ужас того спортивного состязания.