Сегодня за эту тайную связь принцессу Диану бы растерзали: о ком идет речь

В прошлом принцессы Дианы обнаружилась новая тайна. По крайней мере, именно так утверждает журналист из США Майкл Вульф в своей книге «Слишком известна». Текст издания посвящен скандальным деталям жизни леди Спенсер. Репортер впервые обнародовал тайную связь принцессы и Джеффри Эпштейна. По его данным, Диана была хорошо знакома с миллиардером и не раз сопровождала его в совместных поездках и на официальных мероприятиях.

Правда, Майклу не удалось привести показания свидетелей или продемонстрировать снимки общения Дианы и Эпштейна. Тем не менее даже из-за подобных слухов репутация принцессы снова пострадала. Миллиардер известен тем, что был осужден фактически за сутенерство: он сводил богатых клиентов с девушками, часто несовершеннолетними.

В этот скандал оказался втянут и брат Карла III, принц Эндрю. Выяснилось, что он частенько прибегал к услугам Джеффри и даже был его близким другом. Эндрю попал в опалу — его лишили всех королевских полномочий.