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Сегодня вы ее бы не узнали: ахнете, какой была Екатерина Климова 20 лет назад

24 апреля 2023 10:15
Сегодня вы ее бы не узнали: ахнете, какой была Екатерина Климова 20 лет назад

С возрастом она стала только краше.

Одной из первых работ Екатерины Климовой стал популярный российских сериал «Дальнобойщики». В нем начинающая актриса сыграла обычную продавщицу на рынке и эта роль не привлекла к себе много внимания.

Юная девушка выглядела растерянной, и при первом взгляде мало кто осмелился бы назвать ее роковой красавицей. У нее были асимметричные и слишком узкие брови, к тому же небрежная прическа подчеркивала немного оттопыренные уши.

Со временем Екатерина научилась подчёркивать только самые лучше черты своей внешности. В возрасте 45 лет голубоглазая брюнетка выглядит гораздо лучше, чем в молодости, и умело пользуется косметикой. Теперь она правильно подчёркивает брови и часто делает акцент на своих губах. Даже стиль одежды претерпел колоссальные изменения. Екатерина выходит в свет в элегантных образах и всегда привлекает к себе внимание фотографов. Сегодня вы ее бы не узнали: ахнете, какой была Екатерина Климова 20 лет назад

Фото: Global Look Press, кадр из сериала «Дальнобойщики»
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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