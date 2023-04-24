Сегодня вы ее бы не узнали: ахнете, какой была Екатерина Климова 20 лет назад

Одной из первых работ Екатерины Климовой стал популярный российских сериал «Дальнобойщики». В нем начинающая актриса сыграла обычную продавщицу на рынке и эта роль не привлекла к себе много внимания.

Юная девушка выглядела растерянной, и при первом взгляде мало кто осмелился бы назвать ее роковой красавицей. У нее были асимметричные и слишком узкие брови, к тому же небрежная прическа подчеркивала немного оттопыренные уши.

Со временем Екатерина научилась подчёркивать только самые лучше черты своей внешности. В возрасте 45 лет голубоглазая брюнетка выглядит гораздо лучше, чем в молодости, и умело пользуется косметикой. Теперь она правильно подчёркивает брови и часто делает акцент на своих губах. Даже стиль одежды претерпел колоссальные изменения. Екатерина выходит в свет в элегантных образах и всегда привлекает к себе внимание фотографов.