Сегодня в голове не укладывается: за что качка из «Форсажа» травили в школе

Вин Дизель может поделиться поистине шокирующей историей из прошлого, в которую вряд ли кто-то поверит. Это сегодня актер радует поклонников грудой накачанных мышц, а ведь когда-то он был совсем другим.

В школьные годы вид будущей звезды франшизы «Форсаж» вызывал у окружающих не восхищение, а самую настоящую жалость. Ровесники и вовсе травили актера из-за того, что его телосложение было очень уж хрупким. Такое в голове не укладывается, но Вина Дизеля даже окрестили Глистой.

К тому же тогда он увлекался не спортом, а настольными играми, что также не добавляло знаменитости популярности. Застенчивость не позволяла Дизелю должным образом постоять за себя, поэтому он решил действовать. Со временем актер занялся бодибилдингом, благодаря чему изменился до неузнаваемости и стал таким, каким все привыкли его видеть.